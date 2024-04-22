«Надо было присматривать». На Украине признали ошибку в ситуации с летчиком-перебежчиком из России

Буданов заявил, что российского перебежчика Кузьминова сгубило желание славы

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказался о расправе над российским летчиком-перебежчиком Максим Кузьминовым, который ранее угнал вертолет. По его словам, на Украине сделали нецензурные выводы из ситуации.

В интервью «BBC Украина» Буданов отметил, что Кузьминов совершил целый ряд ошибок, которые привели его к такому концу. Так, считает начальник ГУР Украины, летчик-перебежчик из России перестал заботиться о своей безопасности.

Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги, и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. Кирилл Буданов Начальник ГУР Украины

Помимо этого, рассказал глава военной украинской разведки, Кузьминов приглашал в Испанию знакомых девушек из России, хвастался, сколько у него теперь денег и как он хорошо живет за рубежом. «Надо было это как-то предотвратить, но, к сожалению, это не единичные случаи», — указал он. Буданов также подчеркнул, что это в том числе ошибка ГУР Украины, поскольку за Кузьминовым надо было приглядывать.

Я никогда не боялся признать ошибки и здесь то же могу сказать. Надо было все-таки за ним присматривать, а не верить тому, что "я взрослый, я знаю, как быть". Кирилл Буданов Начальник ГУР Украины

Кузьминова с пулевыми ранениями нашли в Испании спустя полгода после угона вертолета

Максима Кузьминова с пулевыми ранениями обнаружили в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте в феврале 2024 года. Над летчиком из России расправились после того, как он пригласил к себе бывшую возлюбленную.

Американское издание The New York Times уточняло, что киллеры выстрелили в мужчину шесть раз, предположительно, из пистолета Макарова. На месте происшествия были найдены шесть гильз от патронов калибром девять миллиметров. Кроме того, уезжая с места преступления, стрелявшие переехали Кузьминова на автомобиле.

Фото: Rafa Arjones/Informacion.es / Reuters

В Испанию 28-летний летчик въехал по поддельным документам. В европейской стране он выдал себя за 33-летнего Игоря Шевченко из Донецка. Предположительно, паспорт ему предоставили украинские власти.

Украинские спецслужбы пообещали защиту и 500 тысяч долларов Кузьминову за угон вертолета. В 2023 году летчик улетел на российском военном вертолете Ми-8 с аэродрома в Курске в Харьковскую область. На борту также находились техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов, не знавшие о планах Кузьминова. От них, по словам Буданова, пришлось избавиться, так как россияне оказали сопротивление.

Ранее бойцы ГУР заявили, что Кузьминов «не доживет до суда»

О судьбе летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранее высказывались бойцы Главного разведывательного управления (ГРУ). Журналист «Россия 1», бравший интервью, отметил, что приказ об устранении летчика-перебежчика «уже получен». В ответ мужчины пообещали найти и наказать Кузьминова за предательство. «Конечно, найдем. Мы до всех дотянемся, наши руки длинные», — сказал один из людей в военной форме. Бойцы ГРУ выразили предположение, что летчик не вернется до суда, поскольку не доживет.

При этом журналист, беседовавший с военными, отметил, что не может назвать имен или позывных собеседников, поскольку их личности строго засекречены. На кадрах у спецназовцев не было отличительных знаков или шевронов.