В США раскрыли подробности расправы над российским летчиком-перебежчиком

В США раскрыли подробности расправы над летчиком-перебежчиком Кузьминовым

Расправившиеся в Испании с российским летчиком-перебежчиком Максимом Кузьминовым киллеры выстрелили в него шесть раз. Подробности в воскресенье, 31 марта, раскрыло американское издание The New York Times.

По имеющимся данным, его окликнули двое неизвестных в накинутых на голову капюшонах, которые выпустили в него шесть пуль. После полученных ранений Кузьминов сумел пробежать небольшое расстояние, после чего рухнул на пандус. Учинившие расправу сели в машину и, выезжая, переехали его. Издание со ссылкой на следователей отмечает, что стрельба велась из пистолета Макарова — на мести обнаружили шесть гильз от патронов калибром 9 миллиметров.

Издание отмечает, что почти все пули попали перебежчику в торс.

