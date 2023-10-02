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16:12, 2 октября 2023Россия

На российском ТВ вышел сюжет об угонщике вертолета на Украину. Бойцы спецназа говорят, что он «не доживет до суда»

В эфире «России-1» заявили, что угнавший вертолет Кузьминов «не доживет до суда»

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

На телеканале «Россия-1» вышел новостной сюжет, в котором корреспондент ВГТРК Сергей Зенин поговорил с бойцами спецназа о судьбе летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Представившиеся бойцами спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) бойцы рассказали, что летчик Кузьминов «не доживет до суда».

«Приказ уже получен»

Представляя телезрителям военнослужащих, журналист сообщил, что не может назвать ни их имен, ни даже позывных, так как личности бойцов спецназа засекречены. На форме спецназовцев нет ни отличительных знаков, ни шевронов, которые могли бы подтвердить их принадлежность к подразделению. У одного из них на груди были сумки с символом тактической медицины — красным крестом на фоне защитного цвета.

Кадр: телеканал «Россия-1»

За кадром журналист отмечает, что приказ о физическом устранении Максима Кузьминова «уже получен», а его исполнение — лишь «вопрос времени». Представленные как бойцы спецназа ГРУ военнослужащие, в свою очередь, обещают покарать летчика-перебежчика.

«Найдем человека и накажем по всей строгости закона нашего государства — за предательство, ну и за то, что предал своих братьев, братишек, с которыми служил непосредственно», — говорит один из людей в военной форме. «Конечно, найдем. Мы до всех дотянемся, наши руки длинные», — утверждает он.

До суда не вернется, я думаю, не доживет

неназванный военнослужащий в эфире телеканала «Россия-1»

Третий человек в военной форме подтверждает, что спустить такое они не могут и «по-любому накажут за такие поступки».

В российских вооруженных силах нет разведывательного ведомства с аббревиатурой ГРУ

Отвечающее за разведку ведомство имело аббревиатуру ГРУ с перерывами с 1942 по 2010 годы. Затем оно было переименовано в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин предлагал вернуть ведомству название ГРУ в обращении по случаю столетия ведомства, однако это не было сделано.

Название ГРУ используется для обозначения военной разведки неофициально.

По статье «Госизмена» в России грозит наказание до пожизненного срока

Вплоть до весны 2023 года максимальное наказание по статье 275 УК РФ «Государственная измена» составляло 20 лет лишения свободы, однако в апреле президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности. В новой редакции по этой статье предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Действия летчика Кузьминова расследуются в рамках этой статьи Уголовного кодекса, его дело ведет Федеральная служба безопасности.

В России с 1999 года действует мораторий на вынесение смертных приговоров. Реагируя на попытки вернуть практику высшей меры наказания, в Совете Федерации напоминали, что при действующей Конституции отменить мораторий невозможно. Конституционный суд также отклонял предложения отменить запрет.

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Что известно о деле летчика Кузьминова

В сентябре 2023 года российским СМИ стало известно, что летчик Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курской области и переправился на нем на территорию Украины. Как утверждается, угон произошел еще в начале августа.

Предложение угнать технику поступило Кузьминову от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Кроме Кузьминова на борту было еще два члена экипажа, однако они не были в курсе запланированного угона.

Как заявлял летчик Кузьминов, по прибытии на территорию Украины его сослуживцы начали «агрессивно себя вести», и по ним открыли огонь. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов уточнял, что члены экипажа оказали сопротивление.

По версии следствия, Кузьминов мог решиться на преступление под влиянием матери. Вероятно, именно она вела переговоры с украинскими спецслужбами. Незадолго до побега сына на Украину его мать покинула территорию России. В январе 2023 года она взяла отпуск, из которого не вернулась.

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    Марк Леонов
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