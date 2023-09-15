Раскрыты личности членов экипажа угнанного на Украину вертолета Ми-8

Baza: кроме пилота на угнанном вертолете Ми-8 находились два члена экипажа

Кроме пилота Максима Кузьминова на угнанном для Украины вертолете Ми-8 находились два члена экипажа, их личности раскрыло издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным портала, вместе с Кузьминовым на борту находились 28-летние выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища — Никита и Хуршед, фамилии военнослужащих не называются.

Baza добавляет, что никому из родственников военных не сообщили об их судьбе после приземления угнанного вертолета, при том что Главное разведывательное управление Украины и сам Кузьминов заявляют о «ликвидации» экипажа. Место нахождения военных в настоящее время неизвестно.

5 сентября стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска, после чего направился на Украину. Сам угон произошел 9 августа. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет.