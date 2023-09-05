Российский летчик угнал вертолет Ми-8 по указу Минобороны Украины

Baza: российский летчик Кузьминов угнал вертолет Ми-8 по указу МО Украины

Российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска, после чего направился на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным авторов поста, инцидент произошел 9 августа. Спустя месяц Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление.

В посте утверждается, что Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморье.

Ранее российский военный из Башкирии Фанис Хусаинов угнал БТР Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оказавшись в одиночку против семи бойцов ВСУ на БТР, он смог уничтожить двоих противников, одного взять в плен и отправиться к союзным войскам на украинском бронетранспортере.