Угнавший украинский БТР российский военный погиб в зоне СВО

Угнавший украинский БТР российский военный Фанис Хусаинов погиб в зоне СВО

Российский военный из Башкирии Фанис Хусаинов, который стал известен после того, как угнал украинский бронетранспортер (БТР), погиб в зоне спецоперации (СВО). Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает Telegram-канал агентства «Татмедиа».

О смерти бойца, который отправился на фронт добровольцем, рассказал глава администрации его родного села Новокайпаново Флюр Зиннатуллин. По его словам, информацию подтвердили в личных телефонных разговорах сослуживцы Хусаинова. При этом обстоятельства его гибели пока неизвестны.

В настоящее время в Новокайпаново готовятся к похоронам военного. Ожидается, что его тело доставят туда из Ростова-на-Дону в ближайшее время.

Хусаинов отправился в зону СВО в июне. В ходе выполнения одного из заданий российский военный, оказавшись в одиночку против семи бойцов Вооруженных сил Украины на БТР, смог уничтожить двоих противников, одного взять в плен и отправиться к союзным войскам на украинском бронетранспортере.

