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15:49, 30 ноября 2022Россия

Угнавший украинский БТР военный дал совет участникам СВО

Угнавший БТР противника участник СВО из Башкирии посоветовал держаться за земляков

Фото: РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине Фанис Хусаинов, угнавший бронетранспортер (БТР) Вооруженных сил Украины (ВСУ), дал совет военным. Интервью с ним опубликовано в Telegram-канале народного батальона имени Салавата Юлаева.

По словам Хусаинова, настроение у него хорошее и боевое. «Всем, кто в зоне спецоперации, желаю всегда нормального настроения, надо быть осторожнее, держаться за своих, друзей и земляков», — отметил он. Военный добавил, что участники батальона держатся друг за друга и поддерживают товарищей во всем.

Ранее Telegram-канал «Башкирский батальон» сообщил, что Хусаинов один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Военный уничтожил двоих противников, одного взял в плен и отправился к союзным войскам на БТР ВСУ.

«Находился в здании базы батальона с сослуживцем во время обстрелов противника. Фаниса Хусаинова контузило. В таком состоянии он вытащил раненого товарища из-под развалин и доставил его в военный госпиталь. В ходе другого боестолкновения Фанис Хусаинов на захваченном БТР вывез раненого командира», — говорится в сообщении.

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Варвара Кошечкина
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