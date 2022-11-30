Угнавший украинский БТР военный дал совет участникам СВО

Угнавший БТР противника участник СВО из Башкирии посоветовал держаться за земляков

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине Фанис Хусаинов, угнавший бронетранспортер (БТР) Вооруженных сил Украины (ВСУ), дал совет военным. Интервью с ним опубликовано в Telegram-канале народного батальона имени Салавата Юлаева.

По словам Хусаинова, настроение у него хорошее и боевое. «Всем, кто в зоне спецоперации, желаю всегда нормального настроения, надо быть осторожнее, держаться за своих, друзей и земляков», — отметил он. Военный добавил, что участники батальона держатся друг за друга и поддерживают товарищей во всем.

Ранее Telegram-канал «Башкирский батальон» сообщил, что Хусаинов один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Военный уничтожил двоих противников, одного взял в плен и отправился к союзным войскам на БТР ВСУ.

«Находился в здании базы батальона с сослуживцем во время обстрелов противника. Фаниса Хусаинова контузило. В таком состоянии он вытащил раненого товарища из-под развалин и доставил его в военный госпиталь. В ходе другого боестолкновения Фанис Хусаинов на захваченном БТР вывез раненого командира», — говорится в сообщении.

