Угнавший вертолет на Украину летчик станет фигурантом дела ФСБ о госизмене

ФСБ возбудит дело о госизмене против летчика Кузьминова за угон Ми-8 на Украину

Следователь ФСБ возбудит уголовное дело о госизмене против летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину. Об этом RT сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России.

Материалы переданы в российскую спецслужбу.

9 августа Кузьминов угнал из Курска вертолет Ми-8 и направился на Украину. О произошедшем стало известно только 5 сентября. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила россиянина украсть воздушное судно.

Кроме того, 15 сентября появилась информация, что кроме Кузьминова в вертолете находились еще два члена экипажа — 28-летние выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища. Как утверждает Baza, родственникам военных об их судьбе после приземления вертолета не сообщили.