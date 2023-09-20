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16:02, 20 сентября 2023Силовые структуры

Угнавший вертолет на Украину летчик станет фигурантом дела ФСБ о госизмене

ФСБ возбудит дело о госизмене против летчика Кузьминова за угон Ми-8 на Украину

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

Следователь ФСБ возбудит уголовное дело о госизмене против летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину. Об этом RT сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России.

Материалы переданы в российскую спецслужбу.

9 августа Кузьминов угнал из Курска вертолет Ми-8 и направился на Украину. О произошедшем стало известно только 5 сентября. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила россиянина украсть воздушное судно.

Кроме того, 15 сентября появилась информация, что кроме Кузьминова в вертолете находились еще два члена экипажа — 28-летние выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища. Как утверждает Baza, родственникам военных об их судьбе после приземления вертолета не сообщили.

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    Любовь Ширижик
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