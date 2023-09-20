Угнавший вертолет на Украину летчик станет фигурантом дела ФСБ о госизмене
Следователь ФСБ возбудит уголовное дело о госизмене против летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину. Об этом RT сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России.
Материалы переданы в российскую спецслужбу.
9 августа Кузьминов угнал из Курска вертолет Ми-8 и направился на Украину. О произошедшем стало известно только 5 сентября. Спустя месяц Главное разведывательное управление Минобороны Украины признало, что именно военная разведка убедила россиянина украсть воздушное судно.
Кроме того, 15 сентября появилась информация, что кроме Кузьминова в вертолете находились еще два члена экипажа — 28-летние выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища. Как утверждает Baza, родственникам военных об их судьбе после приземления вертолета не сообщили.