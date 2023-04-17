Конституционный суд вынес решение по просьбе Миронова вернуть смертную казнь

«Абзац»: Конституционный суд России отклонил просьбу Миронова вернуть смертную казнь

Конституционный суд России отклонил просьбу лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова об отмене моратория на смертную казнь. О вынесенном инстанцией решении сообщает «Абзац».

Отмечается, что суд отклонил обращение в связи с его несоответствием требованиям Федерального конституционного закона о Конституционном суде.

В марте Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь в России. Он выступил за высшую меру для педофилов, а также для террористов и их пособников. Депутат подчеркнул, что порядка 70 процентов россиян поддерживают такое наказание, согласно данным социологических опросов.

В ответ на это сенатор Совфеда Андрей Клишас заявил, что возвращение смертной казни возможно лишь через принятие новой конституции.