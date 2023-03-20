В Госдуме выступили за введение смертной казни

Лидер СЗРП Миронов выступил за введение смертной казни для террористов и педофилов в РФ

Председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) в Госдуме Сергей Миронов заявил, что сила будет наставить на введении смертной казни для террористов и педофилов. Его слова приводит РИА Новости.

Миронов выступил за введение смертной казни для педофилов, насилующих и убивающих детей, а также для террористов и их пособников. Он подчеркнул, что порядка 70 процентов россиян поддерживают такое наказание, согласно данным социологических опросов.

Как человек верующий и человек, который знает, что есть большой процент ошибок следствия и ошибок судебных, я против смертной казни. Мы не вправе отбирать жизнь Кирилл Кабанов член СПЧ

По мнению депутата, подобные приговоры необходимо приводит в исполнение подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных.

«Приговор не приводится в исполнение до тех пор, пока Верховный суд в составе трех судей вместе с новой коллегией присяжных заседателей не рассмотрит это дело. Вот если подтвердит Верховный суд в составе трех судей с коллегией присяжных заседателей, тогда приговор приводится в исполнение», — заключил он.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов выступил против введения смертной казни в России. «Мы не вправе отбирать жизнь», — подчеркнул он.

9 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь для чиновников за государственную измену. Белоруссия является единственной страной Европы, где применяется смертная казнь. К высшей мере наказания в республике приговаривают за особо тяжкие преступления.