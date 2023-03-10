В СПЧ высказались о введении смертной казни в России

Член СПЧ Кабанов выступил против введения смертной казни в России

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов выступил против введения смертной казни в России. Свое мнение правозащитник высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Кабанов отметил, что вопрос о введении смертной казни в России в СПЧ обсуждается регулярно. «У нас у всех схожая позиция», — подчеркнул правозащитник.

Как человек верующий и человек, который знает, что есть большой процент ошибок следствия и ошибок судебных, я против смертной казни. Мы не вправе отбирать жизнь Кирилл Кабанов член СПЧ

«Любой человек, который знает систему исправления наказания, скажет, что продолжительное заключение намного тяжелее, чем смертная казнь. Многие, кто находится на пожизненном заключении в "Черном дельфине" или "Белом лебеде", просят, чтобы была проведена смертная казнь», — заявил Кабанов.

9 марта стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь для чиновников за государственную измену. Белоруссия остается единственной страной Европы, где до сих пор применяется смертная казнь. К высшей мере наказания в республике приговаривают за особо тяжкие преступления.

