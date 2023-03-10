В СПЧ высказались о введении смертной казни в России
Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов выступил против введения смертной казни в России. Свое мнение правозащитник высказал в разговоре с «Лентой.ру».
Кабанов отметил, что вопрос о введении смертной казни в России в СПЧ обсуждается регулярно. «У нас у всех схожая позиция», — подчеркнул правозащитник.
Как человек верующий и человек, который знает, что есть большой процент ошибок следствия и ошибок судебных, я против смертной казни. Мы не вправе отбирать жизнь
«Любой человек, который знает систему исправления наказания, скажет, что продолжительное заключение намного тяжелее, чем смертная казнь. Многие, кто находится на пожизненном заключении в "Черном дельфине" или "Белом лебеде", просят, чтобы была проведена смертная казнь», — заявил Кабанов.
9 марта стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь для чиновников за государственную измену. Белоруссия остается единственной страной Европы, где до сих пор применяется смертная казнь. К высшей мере наказания в республике приговаривают за особо тяжкие преступления.