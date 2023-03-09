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19:07, 9 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников за госизмену

Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников за госизмену

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий смертную казнь для чиновников за государственную измену. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», основная цель которого — усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности.

Сообщается, что отныне уголовная ответственность за госизмену, совершенную должностным лицом, распространяется на всех лиц, занимающих государственные должности. За измену государству, совершенную военнослужащим или должностным лицом, может грозить смертная казнь.

Белоруссия остается единственной страной Европы, где до сих пор применяется смертная казнь. К высшей мере наказания в республике приговаривают за особо тяжкие преступления.

В декабре 2022 года в Белоруссии приняли законопроект о лишении гражданства за экстремизм.

Алевтина Запольская
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