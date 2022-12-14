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13:48, 14 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии приняли законопроект о лишении гражданства за экстремизм

Палата представителей Белоруссии приняла законопроект о лишении гражданства за экстремизм

Фото: ТАСС

Палата представителей Национального собрания Белоруссии в первом и втором чтениях приняла законопроект о лишении гражданства за экстремизм. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента республики, передает Telegram-канал «Spuntik Ближнее зарубежье».

Согласно принятому документу, лишать гражданства будут лиц, признанных белорусским судом виновными в экстремистской деятельности, но проживающих за пределами республики.

Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента Белоруссии в первом чтении приняла законопроект о смертной казни за государственную измену для чиновников и военных.

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Георгий Нестеров
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