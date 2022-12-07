В Белоруссии введут смертную казнь за госизмену

В Белоруссии введут смертную казнь за государственную измену для чиновников и военных

В Белоруссии введут смертную казнь за государственную измену для чиновников и военных. Соответствующий законопроект был принят депутатами в первом чтении, сообщила в Telegram пресс-служба Палаты представителей Национального собрания республики.

«В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом Закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель подготовки законопроекта — принятие мер по предупреждению преступлений экстремистской направленности.

Белоруссия остается единственной страной Европы, где до сих пор применяется смертная казнь. Решение оставить в законодательстве высшую меру наказания жители страны поддержали на референдуме 1996 года. К смертной казни в республике приговаривают за особо тяжкие преступления.