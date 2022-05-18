Лукашенко ввел расстрел за покушение на теракт

Лукашенко подписал поправки о введении смертной казни за покушение на теракт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки, которые вводят смертную казнь за покушение на теракт. Об этом сообщает «Интерфакс».

В новом законе сказано, что в качестве исключительной меры наказания допускается применение расстрела. Поправки в Уголовный кодекс вступят в силу через десять дней.

Ранее законопроект был одобрен парламентом. Документ предусматривает смертную казнь за подготовку покушения на представителя иностранного государства или международной организации «в целях провокации международных осложнений или войны». Также расстрел планируют применять за покушение на теракт с использованием атомных объектов, радиоактивных, химических или биологических веществ. Смертный приговор грозит за приготовления к покушению на государственного или общественного деятеля для оказания воздействия на приятие властью решений или для устрашения населения.

«Деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей», — объяснил принятие закона спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко.