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В Белоруссии одобрили смертную казнь за попытку теракта

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила смертную казнь за покушение на теракт

Фото: Andrej Kuźniečyk / Wikipedia

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила проект изменений в уголовный кодекс, согласно которому в стране вводится смертная казнь за покушение на совершение теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета республики.

По словам председателя комиссии по законодательству и государственному строительству Совета республики Сергея Сивца, законопроект предусматривает смертную казнь за приготовление к покушению на совершение убийства представителем иностранного государства или международной организации «в целях провокации международных осложнений или войны».

Также смертную казнь планируют применять за покушение на теракт с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных, химических или биологических веществ.

Алиса Реброва
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