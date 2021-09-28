Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился провести референдум об отмене смертной казни. Об этом он заявил на расширенном заседании Конституционной комиссии, передает БЕЛТА.

Член комиссии Сергей Дубков сказал, что поправки в Конституцию «усиливают традиционные ценности белорусского общества», которые «базируются на христианских ценностях». Однако одна из фундаментальных христианских ценностей — право на жизнь — «стоит в стороне», поскольку в стране действует смертная казнь.

Лукашенко в ответ заявил, что на Западе тоже живут христиане, но недавно большинство швейцарцев на референдуме проголосовали за однополые браки. «Как это соотносится с христианскими ценностями?» — задался он вопросом.

По словам Лукашенко, его часто упрекали в том, что Белоруссия — единственная страна в Европе, где есть смертная казнь. При этом белорусы проголосовали за это на референдуме. «Я не стал идти вопреки мнению народа. Хотя если бы я подписал указ о приостановлении смертной казни, думаю, рейтинг бы мой не упал», — заявил политик.

По его мнению, большинство белорусов и сейчас выступает за сохранение смертной казни, однако этот вопрос можно отложить на будущее. «Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать», — заключил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил о завершении подготовки проекта новой Конституции.