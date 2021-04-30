В Белоруссии второй раз в истории помиловали приговоренных к смертной казни

В Белоруссии помиловали двух человек, приговоренных к смертной казни. По данным правозащитного центра «Весна», это второй подобный случай в истории страны, пишет Tut.by.

Братья Илья и Станислав Костевы были приговорены к расстрелу за убийство их соседки-учительницы. 30 апреля их родственникам сообщили в СИЗО, что из администрации президента пришла бумага о помиловании, и убийцы переведены на карантин для этапирования в тюрьму.

21-летний Илья и 19-летний Станислав Костев убили 47-летнюю Наталью Кострицу в апреле 2019 года. Причиной стало то, что педагог-дефектолог рассказала социальным службам, что многодетная сестра Костевых не исполняет нормально родительские обязанности.

Братья разозлились и после одной из попоек пошли к соседке разбираться. Они избивали Наталью руками и ногами, нанесли несколько ударов ножом, украли компьютер и продукты, а потом подожгли дом. Приговор им вынесли в январе 2020 года. Петицию о помиловании убийц написала на имя президента Александра Лукашенко их сестра.

Белоруссия остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года были расстреляны более 400 человек.