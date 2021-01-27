В Белоруссии обвиняемый в убийстве ребенка попросил расстрела

В Белоруссии обвиняемый в убийстве ребенка попросил в суде расстрела. Об этом в среду, 27 января, сообщает «Sputnik Беларусь».

Дело слушается в Минском городском суде, приговор огласят 4 февраля. Обвиняемый — гражданин Узбекистана Акмал Таджибаев. Государственный обвинитель Вадим Кисель попросил приговорить его к пожизненному заключению.

Таджибаев, выступая в суде с последним словом, заявил, что признает вину, раскаивается и просит назначить ему исключительную меру наказания — расстрел.

Как пишет «Белорусский партизан», Таджибаев родился в Узбекистане. Окончив 11 классов, он приехал в Белоруссию и женился на жительнице Минска. Пара воспитывала восемь детей, в том числе четырех общих.

Таджибаев систематически избивал пасынка 2013 года рождения и падчерицу. Он бил мальчика ногами и руками в голову, живот и пах. 22 мая 2020 года отчим избил пасынка на глазах его родной сестры так, что мальчик получил разрыв внутренних органов и скончался. Затем у пары родился еще один ребенок.

В середине января в Белоруссии вынесли первый в 2021 году смертный приговор: Минский областной суд приговорил к казни 30-летнего мужчину по делу об убийстве двух пенсионеров в Слуцке.