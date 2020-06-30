В Белоруссии впервые за долгое время отменили смертный приговор

В Белоруссии впервые за долгое время суд отменил смертный приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор был ранее вынесен в отношении 29-летнего Виктора Скрундика, которого осудили за убийство двух пенсионеров и покушение на третьего. Преступления совершены в январе 2019 года. Его подельники приговорены к 18 и 22 годам колонии усиленного режима.

Приговор отменила коллегия Верховного суда. Дело отправлено на повторное рассмотрение.

Белоруссия — единственная страна Европы и СНГ, где не отменена смертная казнь. В соответствии с уголовным законодательством республики, смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления — в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника правоохранительных органов и государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела.

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