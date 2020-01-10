В Белоруссии вынесли первые в новом году смертные приговоры. Об этом пишет «Sputnk Беларусь».

Могилевский областной суд приговорил к смертной казни двух братьев, Илью и Станислава Костиных, признанных виновными в убийстве с особой жестокостью своей учительницы, которая жила с ними по соседству.

Материалы по теме Право на смерть Отменят ли в Белоруссии казнь

В апреле 2019 года в частном доме в Черикове во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 47-летней хозяйки. Белорусские правоохранители по горячим следам установили личности подозреваемых в совершении преступления: ими оказались два ранее судимых брата, 19 и 21 лет, которые накануне поссорились с учительницей. Она предлагала органам опеки лишить сестру обвиняемых родительских прав в отношении ее малолетних детей.

19 декабря 2019 года в Белоруссии был приведен смертный приговор в отношении Александр Осиповича, которого признали виновным в убийстве двух женщин.

В прошлом году в республике вынесли три смертных приговора. Белоруссия — единственная страна Европы и СНГ, где не отменена смертная казнь. В соответствии с уголовным законодательством республики, смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления — в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника правоохранительных органов и государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru