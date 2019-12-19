В Белоруссии казнили убийцу двух женщин

Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии. Об этом сообщает «Коммерческий курьер» со ссылкой на старшего прокурора отдела прокуратуры Могилевской области Ольгу Иванову.

Отмечается, что Иванова выступала в качестве гособвинителя.

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В январе после оглашения приговора Осипович заявил о намерении подать апелляцию в Верховный суд Белоруссии, однако приговор был оставлен без изменений.

В январе в Бобруйске суд приговорил 36-летнего местного жителя к смертной казни за двойное убийство с особой жестокостью. Летом прошлого года безработный Александр Осипович познакомился в кафе с двумя девушками и пригласил их к себе домой. Утром 20 июля одна из них звонила в полицию и пыталась сообщить, что ее хотят убить, но не смогла назвать точный адрес дома. В этот же день тела обеих девушек нашли в ванной комнате квартиры Осиповича.

Белоруссия является единственной из стран Европы и СНГ, где не отменена смертная казнь. В соответствии с уголовным кодексом республики, смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления — в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника правоохранительных органов и государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела.

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