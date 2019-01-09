Растерзавшего двух девушек «сентиментального» белоруса приговорили к расстрелу

В белорусском Бобруйске суд приговорил 36-летнего местного жителя к смертной казни за убийство двух девушек с особой жестокостью. Об этом в среду, 9 января, сообщает Tut.by.

Летом прошлого года безработный Александр Осипович познакомился в кафе с двумя девушками — 26-летней Олесей Климовой и 27-летней Кристиной Крюшкиной, после чего вся троица отправилась домой к Осиповичу. Утром 20 июля в правоохранительные органы Бобруйска позвонила одна из девушек, которая попыталась сообщить, что ее хотят убить, однако не смогла назвать точный адрес, по которому находится. Тем не менее в тот же день милиционеры обнаружили тела Климовой и Крюшкиной в ванной комнате квартиры Осиповича после того, как он явился с повинной.

В материалах следствия говорится, что Осипович нанес Климовой 77 ударов молотком и руками в жизненно важные органы (из них 30 — только в область головы). На теле Крюшкиной было обнаружено 16 ран, большинство из них — в область головы и шеи. Затем Осипович «принял меры к расчленению и сокрытию трупов».

В конце декабря были оглашены результаты судмедэкспертизы тел Климовой и Крюшкиной — в их крови было обнаружено 3,3 и 3,4 промилле алкоголя соответственно.

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Сам Осипович заявил, что девушки имели на него «определенные планы» — они якобы подсыпали ему что-то в пиво в кафе и ждали, каким образом напиток на него подействует. Адвокат мужчины подчеркнул, что Осипович полностью признал свою вину. Мотивом для преступления была злость Осиповича на девушек, которые «неправильно вели себя в квартире».

8 января государственный обвинитель Ольга Иванова сообщила, что Осипович в момент убийства Климовой и Крюшкиной осознавал происходящее, а после преступления собирался скрыть следы расправы. При этом гособвинитель подчеркнула, что явка Осиповича с повинной не может быть смягчающим обстоятельством. Прокурор потребовала для обвиняемого высшей меры наказания — расстрела.

В своем последнем слове Осипович сообщил, что полностью осознает произошедшее. «Что могло меня спровоцировать на такие действия, я не знаю. Сам я человек добрый и сентиментальный… В содеянном раскаиваюсь и у всех прошу прощения. Прошу суд дать мне возможность сохранить жизнь, работать и выплачивать деньги семьям погибших», — сказал мужчина.

Тем не менее суд приговорил Осиповича к смертной казни и обязал взыскать с него более 100 тысяч белорусских рублей (более 3,1 миллиона российских рублей) в пользу семей потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу, Осипович намерен его обжаловать.

Это первый смертный приговор, вынесенный в 2019 году в Белоруссии, которая является единственной страной в Европе и СНГ, где действует смертная казнь. В соответствии с уголовным кодексом республики, смертные приговоры могут быть вынесены за особо тяжкие преступления — в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника внутренних органов или государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела.

За последние 20 лет в Белоруссии было расстреляно более 400 человек, лишь один гражданин республики был помилован президентом страны Александром Лукашенко. В 2018 году в Белоруссии были казнены четверо граждан страны, еще двое ждут исполнения смертного приговора.

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