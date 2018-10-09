Белорусов продолжат расстреливать

Белоруссия на данный момент не готова ратифицировать Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. Об этом во вторник, на заседании Комитета ООН по правам человека заявил постоянный представитель Белоруссии при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич, передает Naviny.by.

Амбразевич указал, что в рамках Универсального периодического отчета ООН Белоруссии было рекомендовано ратифицировать Второй факультативный протокол.

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«Мы эти рекомендации приняли к сведению, но Беларусь пока к этому не готова. Это связано с общественным мнением в нашей стране по вопросу о применении смертной казни», — сообщил он.

«Однако мы не отклонили эти рекомендации. Мы оставили возможность их рассмотрения и присоединения к протоколу в перспективе в расчете на то, что общественное мнение будет меняться», — подчеркнул Амбразевич.

Представитель республики отметил, что опросы общественного мнения в Белоруссии показывают, что сторонников сохранения смертной казни в стране все еще больше, чем тех, кто выступает за отмену этого вида наказания.

Белоруссия — единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум, по итогам которого за сохранение этого вида наказания проголосовали почти 80,5 процента опрошенных. Евросоюз неоднократно обращался к руководству республики с просьбой отменить этот вид наказания. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что в определенных случаях смертная казнь необходима.

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