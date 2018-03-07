В Белоруссии казнили убийцу собственных детей

В Белоруссии был приведен в исполнение смертный приговор в отношении жителя города Мозырь Кирилла Казачка, признанного виновным в убийстве двух своих детей. Об этом правозащитной организации «Весна» сообщила мать Казачка.

По ее словам, Казачок был расстрелян еще в конце октября 2017 года. В феврале 2018-го агентство «БелаПАН» со ссылкой на данные правозащитников сообщало, что мужчина жив и ожидает исполнения приговора.

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В январе 2016 года Казачок убил 17-летнего сына и 9-летнюю дочь, после чего попытался покончить жизнь самоубийством, но выжил. Концентрация спирта в крови у убийцы составляла 2,36 промилле. В декабре 2016 года Казачок был признан виновным в преступлении и приговорен к высшей мере наказания.

Белоруссия — единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум, по итогам которого за сохранение этого вида наказания проголосовали почти 80,5 процента опрошенных. Евросоюз неоднократно обращался к руководству республики с просьбой отменить этот вид наказания. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что в определенных случаях смертная казнь необходима.

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