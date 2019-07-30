В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года

Витебский областной суд приговорил к расстрелу Виктора Павлова, признанного виновным в убийстве двух женщин. Это второй приговор в Белоруссии с начала года, сообщили в белорусском правозащитном центре «Весна».

По его данным, обвинение запросило для Павлова высшую меру наказания, поскольку ранее он уже совершал убийство. Суд квалифицировал действия 50-летнего мужчины как «особо опасный рецидив преступления».

Убийство было совершено 30 декабря 2018 года в одной из деревень Витебского района. Павлов пришел в дом к сестрам-пенсионеркам и сильно их избил. Также преступник похитил деньги и несколько бутылок вина. Тела женщин обнаружили несколько дней спустя.

Материалы по теме Право на смерть Отменят ли в Белоруссии казнь

Адвокат подсудимого утверждает, что убийство произошло из-за ссоры, которую спровоцировала одна из женщин. Пенсионерка якобы оскорбляла Павлова за то, что он построил для нее некачественный сарай. По словам защитницы, обвиняемый не хотел убивать сестер и пришел в их дом, чтобы купить вина. Также подсудимый сотрудничал со следствием, что является смягчающим обстоятельством, считает адвокат.

В январе в Бобруйске суд приговорил 36-летнего местного жителя к смертной казни за двойное убийство с особой жестокостью. Летом прошлого года безработный Александр Осипович познакомился в кафе с двумя девушками и пригласил их к себе домой. Утром 20 июля одна из них звонила в полицию и пыталась сообщить, что ее хотят убить, но не смогла назвать точный адрес дома. В этот же день тела обеих девушек нашли в ванной комнате квартиры Осиповича.

В начале июня сообщалось, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.

Белоруссия является единственной из стран Европы и СНГ, где не отменена смертная казнь. В соответствии с уголовным кодексом республики, смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления — в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника правоохранительных органов и государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!