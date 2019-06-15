Белоруссию призвали прекратить применение смертной казни

Европейские страны призывают Белоруссию прекратить применение смертной казни. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что данный вид наказания нарушает закрепленное во Всеобщей декларации прав человека право на жизнь и противоречит международным обязательствам Минска. Кроме того, Еврозоюз выразил протест против смертных приговоров «при любых обстоятельствах» и призвал Белоруссию ввести на них мораторий «в качестве первого шага к отмене».

13 июня в Белоруссии казнили Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.

Белоруссия является единственной из стран Европы и СНГ, где не отменена смертная казнь. В соответствии с уголовным кодексом республики, смертный приговор может быть вынесен за особо тяжкие преступления, в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника внутренних органов и государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела.

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