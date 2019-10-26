В Белоруссии расстреляют убийцу восьмимесячной девочки

В Белоруссии Брестский областной суд приговорил к смертной казни мужчину, убившего восьмимесячную девочку. Об этом сообщает БЕЛТА.

Обвиняемой по делу также проходила 26-летняя мать ребенка. Ее признали виновной по всем пунктам обвинения, женщина проведет в исправительной колонии 25 лет.

Материалы по теме «Люди кричали, чтобы им отдали этого урода» Очевидцы — о народном гневе и желании линчевать убийцу девочки в Саратове

Трагедия произошла в городе Лунинец в октябре 2018 года. Мать ребенка и ее приятель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли младенцу 46 травм. Труп девочки обнаружил вернувшийся домой отец ребенка.

11 октября жители Саратова вышли на стихийный митинг и потребовали выдать им убийцу местной девочки для самосуда. Граждане собрались возле здания ОВД Кировского района, куда доставили подозреваемого, а также караулили район возле гаражей, где нашли тело жертвы. Когда преступника привезли на следственные мероприятия, полицейским пришлось отбивать его у толпы при помощи спецсредств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!