Россияне устроили самосуд над подростком за сексуальное насилие над сестрой

Два жителя Санкт-Петербурга устроили самосуд над 13-летним мальчиком за сексуальное насилие над годовалой сестрой. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает «Фонтанка.ру».

Возбуждены уголовные дела по статьям «Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу.

По данным следствия, мать подростка вела асоциальный образ жизни. В ночь на 19 февраля она распивала алкоголь в квартире с мужчинами, после чего собутыльники женщины избили мальчика руками и ремнем, поставив ему ссадины и гематомы.

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Следователи установили, что подросток неоднократно совершал «действия сексуального характера» в отношении младшей сестры. Однако, поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, будут приняты профилактические меры.

Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав, детей у нее забрали. Кроме того, сотрудников органов опеки и попечительства и работников школы, в которой учился ребенок, проверят на халатность.

Однако в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге утверждают, что приятели матери избивали и пытали школьника с помощью электрошокера, прижигали ему кожу сигаретами, и только после этого он признался в сексуальных домогательствах к сестре. При этом врачи не нашли у девочки повреждений сексуального характера.

В Следственном комитете настаивают, что появившаяся в СМИ информация о пытках мальчика сигаретами и электрошокером не нашла подтверждения. Следователи утверждают, что не предавали гласности информацию о расследовании преступлений против детей по этическим мотивам.

22 февраля была арестована жительница Кирова, которая на неделю оставила трехлетнюю дочь одну дома, в результате чего ребенок умер от жажды. Женщина обвиняется в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

20 февраля стало известно, что в приморском городе Большой Камень россияне окунули в унитаз пятиклассника, который избивал их детей. Возбуждено уголовное дело о побоях. Родители школьников подали встречные заявления в полицию о нападениях хулигана на одноклассников. Ранее администрация школы игнорировали их жалобы.

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