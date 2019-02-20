Россияне устроили самосуд над терроризировавшим школу пятиклассником

В приморском городе Большой Камень после безуспешных жалоб в полицию и руководству школы № 2 родители пятиклассников устроили самосуд над одним из учеников, сообщает DEITA.RU.

«На данный момент полиция ведет расследование, о подробностях происшествия я говорить не могу», — заявила изданию директриса школы.

По словам источника, мальчика окунули головой в унитаз за то, что он избил девочку, которая теперь находится в больнице с подозрением на разрыв селезенки.

Всех участников инцидента доставили в полицию.

Накануне конфликта с ученицей, как пишет издание, родители писали директору коллективное заявление с требованием принять срочные меры к учащемуся, поведение которого «вызывает опасения за жизнь и здоровье наших детей». В заявлении, в частности, говорилось, что мальчик регулярно вымогает деньги и портит имущество других учеников, а также оскорбляет, унижает и бьет их.

Никакой реакции на обращение не последовало.

В декабре прошлого года мать одного из школьников рассказывала журналистам, что этот пятиклассник приходит на занятия с ножом, режет куртки одноклассникам и угрожает им самим. Как оказалось, ребенок живет с бабушкой, так как его родители лишены родительских прав.

После обращения к СМИ директриса предложила женщине перевести ребенка в другую школу и назвала все обвинения сплетнями. В региональном департаменте образования тогда рассказали изданию, что держат ситуацию на контроле, но отрицают информацию о посещении школы учеником с ножом.

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