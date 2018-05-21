Селяне устроили бунт из-за расправы над многодетной матерью на Кубани

Жители поселка Псебай в Краснодарском крае потребовали от властей расследовать убийство многодетной матери Натальи Дмитриевой, в совершении которого они подозревают компанию подростков. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам одного из местных жителей, семьи этих молодых людей пользуются покровительством полиции. «Парни чувствуют себя в Псебае безнаказанными», — сказал он, добавив, что компания часто развлекалась, избивая посетителей местных баров, но ответственности за это никто не нес.

Как сообщает краевой главк Следственного комитета (СК), по этому делу задержаны и помещены под стражу 16-летний подросток и 20-летний соучастник преступления. Им предъявлены обвинения в убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору. Следователи считают, что они пошли на убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

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По версии СК, молодые люди вечером 13 мая отдыхали в кафе в Псебае, там же была 40-летняя Дмитриева, мать пятерых детей («Московский комсомолец» уточнял, что она находилась там с подругой). Они предложили собравшейся домой женщине проводить ее. По пути 16-летний подросток ударил жертву по голове, он и его друзья по очереди надругались над ней, а затем тот же подросток задушил ее. Злоумышленники спрятали тело убитой в кустах и скрылись.

Как пишет газета со ссылкой на медиков, Дмитриеву избили до неузнаваемости, выпотрошили и изломали ей череп. Издание приводит объяснение предполагаемого убийцы: «Случайно. Не хотел. Не помню, так вышло». По данным «Московского комсомольца», на допросе подросток взял всю вину на себя, о судьбе 20-летнего фигуранта дела не сообщается.

«Блокнот» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что делом, помимо СК, занялись ФСБ, прокуратура и полиция.

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