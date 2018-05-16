Рецидивистов заподозрили в пытках семьи покойного вице-губернатора Кубани

Сотрудники полиции задержали двух ранее судимых жителей Краснодара по подозрению в разбойном нападении на родных бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака и убийстве его матери. Об этом в среду, 16 мая, информированный источник сообщил «Интерфакс».

«В ходе проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий на территории поселка городского типа Яблоновский накануне были задержаны Сергей Пономарев 1968 года рождения и Иван Кононенко 1984 года рождения, оба жители Краснодара, оба ранее судимые, в том числе за тяжкие преступления», — сказал источник.

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10 мая стало известно, что в ауле Псейтук в Адыгее обнаружена мертвой мать бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака — Луиза Ахеджак 1939 года рождения. Жестоко избитые неизвестными находившиеся в доме муж погибшей Казбек Ахеджак и его дочь Зарема были госпитализированы.

По предварительным данным, всех пострадавших пытали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»).

Отец Мурата Ахеджака, Казбек Измаилович, занимается предпринимательством и активно инвестировал деньги в жилищное строительство. Он был владельцем 70 квартир общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров и стоимостью свыше 230 миллионов рублей.

Мурат Ахеджак с 2002 по 2010 год работал заместителем главы администрации Краснодарского края, курируя все вопросы внутренней политики, в том числе СМИ и взаимодействие с правоохранительными органами. Именно поэтому его имя тесно связывали со скандалом, разразившимся после массового убийства в станице Кущевская: по должности именно Ахеджаку поступало большинство жалоб о беспределе Цапковской ОПГ, подписи его подчиненных стоят на многих формальных ответах от властей. Но официально длительное время вице-губернатор находился на больничном, а в декабре 2010 года, спустя месяц после произошедшего в Кущевской, скончался в немецкой клинике.

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