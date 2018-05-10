Бандиты пытали семью покойного вице-губернатора Кубани

В ауле Псейтук Тахтамукайского района Республики Адыгея обнаружена мертвой мать бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, его отец, сестра и дочь госпитализированы. Об этом в четверг, 10 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Днем в собственном доме были обнаружены мертвая женщина и в тяжелом состоянии — ее муж, дочь и внучка. По предварительным данным, все пострадавшие были избиты. Однако обстоятельства произошедшего пока не установлены, следователи только приступили к осмотру места происшествия. Но уже достоверно установлено, что и погибшая, и госпитализированные — близкие родственники Мурата Ахеджака», — рассказал собеседник «Ленты.ру»

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Он уточнил, что, судя по обстановке на месте происшествия, семью пытали. Но никто из них пока не может дать показаний из-за состояния здоровья. В республиканском управлении Следственного комитета России (СКР) «Ленте.ру» сообщили, что основная версия в настоящее время — разбойное нападение на дом.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство»), проводятся первоначальные следственные действия.

Отец Мурата Ахеджака, Казбек Измаилович, занимается предпринимательством и активно инвестировал деньги в жилищное строительство. Он был владельцем 70 квартир общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров и стоимостью свыше 230 миллионов рублей.

Мурат Ахеджак с 2002 по 2010 год работал заместителем главы администрации Краснодарского края, курируя все вопросы внутренней политики, в том числе — СМИ и взаимодействие с правоохранительными органами. Именно поэтому его имя тесно связывали со скандалом, разразившимся после массового убийства в станице Кущевская: по должности именно Ахеджаку поступало большинство жалоб о беспределе Цапковской ОПГ, и подписи его подчиненных стоят на многих формальных ответах от властей. Но по сути длительное время вице-губернатор находился на больничном, а в декабре 2010 года, спустя месяц после произошедшего в Кущевской, скончался в немецкой больнице.

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