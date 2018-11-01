Предполагаемого педофила-убийцу заставили показать лицо разгневанной толпе

Конвойные продемонстрировали разгневанной толпе лицо мужчины, задержанного по подозрению в убийстве и изнасиловании ребенка в Железногорске (Курская область). Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Силовики» в четверг, 1 ноября.

Задержание проводилось 31 октября. Как сообщает сайт управления Следственного комитета по Курской области, подозреваемый Виталий Пащевский взят под стражу, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Подъезд дома, откуда выводили мужчину, пришлось оцепить сотрудникам ОМОН, поскольку толпа местных жителей требовала самосуда, скандировала «Убийца!» и кричала «Умри, козел!».

На видео слышно, как одна из женщин просит дать людям рассмотреть злоумышленника. «Спокойно, все [его] увидите, [конвойные] остановятся», — ответил ей начальник конвоя. Когда подозреваемого в убийстве вывели из дома, руководитель операции по задержанию остановил своих сотрудников перед входом в бронированный автомобиль на несколько секунд и развернул мужчину лицом к толпе.

Как пишет портал Zhel.city, похороны убитого ребенка прошли 31 октября, на них собрались родные, а также все участники его поисков и неравнодушные горожане. Они помогали семье в организации погребения. В одном из городских скверов уже возник стихийный мемориал в память о ребенке.

Семилетний мальчик пропал в Железногорске 23 октября. 31 октября по подозрению в убийстве был задержан его 39-летний сосед. Следствие считает, что мужчина встретил ребенка в лифте и заманил к себе домой, где совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, а затем убил. Труп нашли 30 октября в селе Трояново за территорией дачного участка, принадлежащего мужчине.

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