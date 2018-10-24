Насиловавший школьниц педофил нашелся в сибирских лесах

Подозреваемый в педофилии россиянин прятался в лесу. Его помогли задержать жители деревни Столбова (Иркутский район). Об этом в среду, 24 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Житель Иркутского района 19 октября изнасиловал двух 12-летних школьниц. Полгода назад он освободился из тюрьмы, где отбывал срок за аналогичные преступления. По данному факту следователи завели уголовное дело.

Утром 24 октября жители деревни Столбова задержали подозреваемого в магазине и удерживали до приезда полиции. В следственном отделе была установлена личность задержанного, им оказался подозреваемый 51-летний Сергей Шеремет.

«Все это время Сергей Шеремет скрывался от правоохранителей в лесу недалеко от указанной деревни. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

26 июля сообщалось, что руководители муниципального управления внутренних дел «Серпуховское» уволены после скандала с педофилом, на которого более года не обращали внимания сотрудники полиции.

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