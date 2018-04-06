Севастопольский педофил Доктор Айболит осужден на 19 лет

Севастопольский педофил Евгений Янко, получивший оперативный псевдоним Доктор Айболит, в пятницу, 6 апреля, приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за серию преступлений против половой неприкосновенности детей. Как рассказала «Ленте.ру» Ольга Постнова, официальный представитель СУ СКР по городу Севастополь, его жертвами стали 16 девочек в возрасте от 8 до 11 лет.

«Евгений Янко выслеживал школьниц на остановках общественного транспорта, выбирая тех, кто после школы один возвращался домой. Определив жертву, он следовал за ней до дома, проникал в подъезд, где, представляясь врачом, под предлогом медосмотра совершал насильственные действия сексуального характера», — рассказала Постнова.

Официальный представитель регионального следственного управления уточнила, что выйти на след мужчины удалось благодаря активной работе следователей-криминалистов СКР: в июле 2016 года, сразу после совершения преступления в отношении 10-летней жительницы Гагаринского района города криминалисты обнаружили и изъяли видеозаписи, на которых был запечатлен подозреваемый.

«У него была характерная, как бы танцующая походка — в движении он выворачивал наружу носки стопы. Был оперативно смонтирован видеоролик, который продемонстрировали нарядам патрульно-постовой службы, и в кратчайшие сроки Евгений Янко был обнаружен по этой примете и задержан», — добавила Постнова. В ходе следствия он признался, что преступления совершал с 2005 года.

В ходе расследования уголовного дела под оперативным названием «Доктор Айболит» установлено 22 эпизода преступной деятельности, в том числе 15 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении 16 детей и семь фактов незаконного проникновения в жилище. По делу проведено более 20 экспертиз, допрошены свыше 100 человек.

Доказательства оказались неопровержимы. Экспертиза признала Янко вменяемым.

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