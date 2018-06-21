Педофил Рукосуев осужден за 69 эпизодов сексуального насилия над детьми

Ленинский районный суд Иркутска приговорил бывшего директора бассейна «Спартак» Эдуарда Рукосуева к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Рукосуев признан виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных статьями 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Материалы по теме Развратно-поступательные движения Как в России вычисляют и ловят педофилов

Осужденный также должен пройти принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания. Приговор был вынесен в среду, 20 июня.

В январе 2016 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту неоднократных домогательств бывшего директора бассейна Рукосуева к воспитанникам. Подробности уголовного дела не раскрывались. По версии следствия, он подвергал сексуальному насилию детей на протяжении пяти лет, с 2010 года. Кроме того, Рукосуев записывал акты надругательства на видео и распространял записи. В результате обысков следователи изъяли свыше 9 тысяч видеозаписей с детским порно.

По оперативным данным, Рукосуев занимался противоправной деятельностью с 1993 года, а число пострадавших от его действий детей превысило сотню человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!