Петербургский педофил устроил охоту на школьниц в лифте

В Санкт-Петербурге по подозрению в нападении на несовершеннолетних задержали 30-летнего мужчину. По данным полиции, он за час напал на двух школьниц в одном и том же лифте в доме по Ленинскому проспекту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МВД.

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«Он [задержанный] пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки, но несовершеннолетняя оказала активное сопротивление и убежала», — говорится в сообщении.

Через час в кабине того же лифта мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки, после чего похитил ее мобильный телефон.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131, части 3 статьи 30, части 3 статьи 131 и части 1 статьи 162 УК РФ («Изнасилование», «Попытка изнасилования», «Разбой»).

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