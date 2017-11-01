Полицейского-педофила поймали в Подмосковье

В Сергиево-Посадском районе Московской области задержан полицейский, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Об этом в среду, 1 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгения Кирюшина.

«4 октября 31-летний старший лейтенант внутренней службы, начальник отдела технического обеспечения УМВД России по Сергиево-Посадскому району Московской области на своем личном автомобиле Hundai i40 подъехал к пожарному депо в городе Сергиев Посад, насильно усадил в салон 14-летнего мальчика. Затем он вывез несовершеннолетнего в поле, где совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера», — сказала Кирюшина.

Материалы по теме Детская комната милиции Как сотрудники МВД шантажировали педофилов в Москве

Она уточнила, что офицер задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что о произошедшем восьмиклассник сообщил взрослым только спустя несколько недель и офицер был задержан на следующие сутки после заявления, поступившего в полицию. Задержанный свою вину отрицает, но изобличен камерами видеонаблюдения.