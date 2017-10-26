Совративший 11 детей бывший военный получил 19 лет колонии

Суд признал бывшего военного — жителя города Киров — виновным по 27 эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении 11 несовершеннолетних. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, бывший военный, находящийся на пенсии, совершал преступления в отношении юношей младше 14 лет. Он действовал в разных регионах России: Краснодарском крае, Нижегородской области, Республике Крым, а также в Кировской области. Педофил ранее не был судим, и, согласно заключению эксперта, имеет психическое расстройство.

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Осужденный также признан виновным в одном эпизоде совершения развратных действий в отношении двух и более лиц. Следствие установило, что несколько преступлений он совершил вместе с соучастником, с которым педофил познакомился в 2011 году в одной из социальных сетей (его дело в настоящее время рассматривается в суде).

18 октября стало известно, что в Красноярске расследуется дело 23-летнего педофила, представлявшегося жертвам гинекологом или маммологом.

По данным СКР, педофил действовал почти в течение года — с апреля 2016-го по февраль 2017-го. Мужчина знакомился с подростками во «ВКонтакте» и с целью дачи медицинских рекомендаций просил их высылать ему снимки обнаженных половых органов. Затем направлял подобные снимки в ответ и вел со своими жертвами переписку на сексуальные темы.