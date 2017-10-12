Жительница Волгограда огрела граблями педофила и спасла ребенка

Жительница Красноармейского района Волгоградской области граблями отбила семилетнюю девочку у педофила. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы регионального управления Следственного комитета Наталию Куницкую.

По данным следствия, 57-летний мужчина напал на семилетнюю девочку в Волгограде в конце весны. Вечером 21 мая он увидел, что ребенок гуляет во дворе своего дома одна, без присмотра взрослых. На улице было безлюдно, поэтому педофил подошел к малолетней, и, удерживая девочку силой, «совершил насильственные действия сексуального характера».

В тот момент мимо проходила женщина с граблями. Она увидела насильника и ударила его по спине садовым инструментом. «Испугавшись, подозреваемый скрылся, вскоре его задержали», — рассказали следователи.

Свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело с обвинительным заключением по части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») направлено в суд. Максимальное наказание может составить 20 лет лишения свободы.