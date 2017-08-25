Пермского таксиста приговорили к пожизненному заключению за убийство школьницы

В Перми 46-летнего местного жителя приговорили к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство десятилетней девочки. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима.

Днем 2 марта осужденный на арендованном автомобиле, с опознавательными знаками одной из городских компаний такси, похитил возвращавшуюся домой школьницу. «Лишив девочку возможности свободно двигаться и звать на помощь, злоумышленник вывез ее в безлюдное место правобережной части города, где в автомобиле изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера», — отмечается в сообщении управления. Чтобы скрыть совершенное преступление, мужчина убил девочку и спрятал ее тело в снегу в 75 километрах от города.

В поисках школьницы принимали участие следователи, полицейские и волонтеры. На следующий день тело ребенка было обнаружено.

Установить личность преступника удалось по записи с камеры наружного наблюдения. Во время допроса подозреваемый рассказал об обстоятельствах убийства и показал место сокрытия тела.

