В Рязани арестовали предполагаемого убийцу девочки-подростка на велосипеде

Рязанский суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает РИА Новости.

По данным регионального управления Следственного комитета России (СКР), вечером 1 августа на автодороге около села Желобово было найдено тело 13-летней местной жительницы с множественными колото-резаными проникающими ранениями. Сыщики установили, что к убийству причастен ранее судимый 36-летний житель Ухоловского района Рязанской области, который был задержан.

По версии следствия, мужчина остановил на дороге проезжавшую мимо девочку и предложил поиграть в игру на его мобильном телефоне. Испугавшись незнакомца, она стала громко звать на помощь, после чего подозреваемый нанес ей несколько ударов ножом, от которых ребенок погиб на месте происшествия.

27 июля сообщалось о семилетней девочке из иркутского села Зоны, которая попыталась заколоть ножом грабителя, проникшего в ее дом и зарезавшего мать. Она схватила кухонный нож и несколько раз ударила налетчика, который ранил ребенка в ответ. Известно, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего ребенка и подозреваемого доставили в больницу.

