Пропавшего три дня назад в Иркутской области ребенка обнаружили мертвым

Пропавшего в Иркутской области трехлетнего мальчика обнаружили мертвым на дне карьера. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Отмечается, что на теле ребенка отсутствуют телесные повреждения. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления.

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Мальчик исчез вечером в субботу, 29 июля. «Компания из трех семей вместе с детьми отдыхала на берегу водоема в черте города Тулун. В период времени с 21:00 до 22:00 отдыхающие начали запускать фейерверки. Спустя несколько минут обнаружили, что трехлетний сын одной из семей пропал», — отмечается в сообщении управления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица»).

В конце июля в Воронежской области нашли мертвым пропавшего трехлетнего ребенка из Липецкой области, которого искали на протяжении шести дней. Мальчик пропал, когда отец оставил его в кузове мотоблока без присмотра и ушел косить сено. Перед смертью ребенок прошел семь километров, в ходе поисков было обнаружено несколько лежанок мальчика и следы, а также предметы его одежды.