Десятилетний Тимофей Ковшиков пропал в Вологодской области

В Вологодской области ведутся поиски пропавшего без вести десятилетнего Тимофея Ковшикова, который ушел от своих родителей утром в четверг 27 июля. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД. Там же перечислены внешние приметы мальчика и опубликована его фотография.

«Семья отдыхала неподалеку от Надеевского водохранилища, расположенного на 445 километре автодороги Москва-Архангельск на территории Вологодского района», — отмечено в тексте.

Параллельно с розысками мальчика, в которых участвуют полицейские, спасатели и представители других ведомств, сотрудники Следственного комитета России (СКР) устанавливают обстоятельства произошедшего в рамках доследственной проверки. Об этом говорится на сайте регионального управления СКР.

На месте, откуда пропал мальчик, работают криминалисты.

13 июля в районе воронежского села Михайловка пропал трехлетний ребенок, которого отец оставил без присмотра в кузовке мотоблока, занимаясь сенокосом. Через шесть дней мальчика нашли мертвым в семи километрах от места исчезновения. Признаков насильственной смерти криминалисты не выявили.