Пропавшего восьмилетнего мурманчанина нашли в гостях у пятилетней подруги

Пропавший в среду 28 июня 8-летний мальчик из Мурманска нашелся в квартире у 5-летней девочки, с которой он подружился накануне и у которой заночевал в отсутствие ее родителей. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

В поисках ребенка участвовали сотрудники областного и городского управления МВД (около 50 человек), а также 15 сотрудников МЧС. Найден мальчик был в ходе поквартирного обхода.

«Дети познакомились на улице 28 июня, совместно гуляли, и девочка пригласила его к себе в гости», — пояснили в полиции. Сейчас проводится проверка по данному факту, по результатам которой примут процессуальное решение.

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