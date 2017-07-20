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Потерявшийся трехлетний мальчик в Черноземье прошел 7 километров перед гибелью

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В Липецкой области найден мертвым пропавший в соседней Липецкой области трехлетний ребенок, которого искали на протяжении шести дней. Об этом сообщается на сайте липецкого следственного управления СКР.

Ребенок 2014 года рождения пропал 13 июля в двух километрах от села Михайловка Тербунского района, когда его отец занимался сенокосом. Он оставил сына в кузове мотоблока без присмотра, а вернувшись, не обнаружил ребенка.

В правоохранительные органы родители мальчика обратились после самостоятельного, но безуспешного поиска. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство малолетнего»).

В поисках участвовали волонтеры, сотрудники полиции и МЧС, военнослужащие и местные жители. Для осмотра места происшествия использовались вертолет и квадрокоптеры.

Тело ребенка было найдено в среду, 19 июля, в семи километрах от места исчезновения, в заросшем овраге на территории Семилукского района Воронежской области. На его теле явных признаков насильственной смерти не выявлено, однако для установления точной причины смерти уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как передает ГТРК «Воронеж», в ходе поисков было обнаружено несколько лежанок ребенка и следы, в различных местах найдены предметы одежды и тапки. По словам координатора поискового отряда Liza Alert Тимура Будагова, самые свежие следы предположительно датированы средой, последним днем.

Как предполагают участники поисков, от незнакомых людей и машин мальчик мог прятаться, чем и объясняется то, что его нашли слишком поздно.

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