Пропавший Дима Песков нашелся под Рефтинским

В Свердловской области нашли четырехлетнего мальчика Диму Пескова, пропавшего 10 июня у водохранилища в районе поселка Рефтинский. Об этом сообщили в среду, 14 июня, участники поисковой операции, данные подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР), передает портал 66.ru.

«Мальчик находится в плохом состоянии, сейчас он доставляется в больницу», — рассказали в пресс-службе ведомства. Руководитель отдела криминалистики добавил, что ребенка обнаружили в семи километрах от места пропажи.

Как отмечается, поздно вечером в среду спасателям после дождя удалось обнаружить свежие следы мальчика. Утром поиски Димы завершились успехом.

Руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых рассказал ТАСС, что одна из поисковых групп нашла мальчика в районе линии электропередачи, а для его эвакуации задействован вертолет.

11 июня управление СКР сообщало, что по факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным ведомства, 9 июня семья прибыла к Рефтинскому водохранилищу на отдых и рыбалку, они ночевали в палатке. Утром следующего дня отец с мальчиком пошел в лес за дровами, а примерно через 100 метров ребенок захотел вернуться к матери. Отец отпустил сына, после чего тот исчез. Родители в течение часа пытались сами искать мальчика, однако после неудачи обратились в полицию.

В масштабной поисковой операции принимали участие сотрудники СКР, МЧС, полиции и волонтеры, они использовали спецтехнику и служебно-разыскных собак.