Полуторогодовалая девочка в Забайкальском крае ушла ночью из дома в степь

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ) в отношении родителей, чья полуторогодовалая дочь ушла ночью в степь. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Мужчина и женщина работали на животноводческой стоянке в Дульдургинском районе, куда незадолго до инцидента они переехали из соседнего района вместе с детьми 2014 и 2016 года рождения.

«1 июля они изрядно употребили спиртные напитки, после чего уснули в вагончике, оставив детей без присмотра. Полуторогодовалая девочка в ночное время, не осознавая в силу возраста свои действия, вышла из вагончика через незапертую дверь на улицу и ушла в неизвестном направлении», — отмечается в сообщении ведомства.

На следующее утро родители обнаружили пропажу дочери, однако они продолжили пить. В ходе поисковой операции с участием полиции и местных жителей ребенок был обнаружен днем 2 июля в 1,5 километрах от животноводческой стоянки. Девочка лежала на земле в изможденном состоянии. Отмечается, что на теле ребенка были солнечные ожоги.

Оба ребенка были изъяты из семьи органами опеки и помещены в больницу. Родителей поставили на учет. Также в отношении низ назначена профилактическая проверка о наличии состава преступления по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).