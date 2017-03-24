Из детского сада в Магадане сбежал трехлетний ребенок

В Магадане проводится проверка по факту самостоятельного ухода трехлетнего мальчика из детского сада. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД России.

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что встретила на улице Приморской малолетнего ребенка без верхней одежды. Мальчик не смог пояснить, где его родители, и женщина забрала его к себе домой.

Как было установлено, трехлетний ребенок находился в дошкольном учреждении на улице Портовой. Около 17:00 по местному времени мальчик самостоятельно покинул группу и, надев только сапоги, ушел на улицу. Спустя час в детский сад за ним пришла мать. «Этот факт у воспитателя вызвал удивление, поскольку она была уверена, что ее воспитанника уже забрали», — отмечается в сообщении управления.

Ребенок был передан родителям. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ноябре 2015 года житель Красноярска обнаружил в подъезде босого двухлетнего ребенка в нижнем белье, который самовольно ушел из частного детского сада «Крошкин дом». Сотрудница, присматривавшая за детьми, даже не заметила отсутствия воспитанника.